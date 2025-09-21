Classified AdsFor sale: Bird feeders and seed bin For sale: Bird feeders and seed bin September 21, 2025 2 squirrel buster plus feeders with weather guards – cleaned Galvanized can for seed $410. Value – $60. Cash Bob Almonte 613-461-0037 Share Facebook Twitter Pinterest Email Related For Sale: Folding attic ladder September 20, 2025 Sofa, free for pickup September 19, 2025 For Sale. One gas and one cordless lawnmower. September 18, 2025 FOLLOW US FacebookTwitter Latest For sale: Bird feeders and seed bin September 21, 2025 Revisiting Canada’s Constitution September 21, 2025 “Who will preserve their stories?” September 20, 2025 For Sale: Folding attic ladder September 20, 2025 Seedling Moment September 20, 2025 Diana’s Quiz – September 20, 2025 September 18, 2025 From the Archives Mississippi Mills Council votes to share hydro revenue to benefit Almonte and rural communities Gardening in Almonte: A generous community Gardening in Almonte: The end of summer? Sheet-Pan Sausage Meatballs with Tomatoes and Broccoli Mississippi Riverwatchers update and website launch Residents and families provide positive feedback about Fairview Manor Mississippi Madawaska Land Trust properties closed for now Valley Heartland offers support loans to Lanark small businesses