Samsung washing machine WA50M7450AP:

5.8 cu. ft.; H – 46″ (back), 40″ (front); W – 27″; D -28″

Samsung dryer DVE50M7450P:

7.4 CU. FT.; H – 46″ (back), 40″ (front); W – 27″; D -28″

Eco Dry & multi-steam technology

Both platinum colour

$300 for the pair.

Please contact me at 613-612-9146 or cathy@kickinghorsemedia.ca.