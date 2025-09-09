Classified AdsFor sale: Chest freezer For sale: Chest freezer September 9, 2025 Large Wood’s freezer for sale. Measures 37” H, 65” wide, 28” deep (16 cubic feet?) Can deliver in local area (we provide truck, you provide muscle) Asking $100 Text or call 613-808-2781 Share Facebook Twitter Pinterest Email Related Powers saws: One free, one for sale September 9, 2025 Sewing classes this fall September 8, 2025 Crab Apple Harvest September 7, 2025 FOLLOW US FacebookTwitter Latest Ideas for governing and the public service at the national level September 9, 2025 Be a Leader in Care: HHNL is Hiring a Manager, Clinical Services September 9, 2025 Powers saws: One free, one for sale September 9, 2025 Cooking Club welcomes new members September 9, 2025 For sale: Chest freezer September 9, 2025 What Is That … Late Summer Caterpillar? September 9, 2025 From the Archives Gardening in Almonte: What a difference a month makes! What if it’s NOT the most wonderful time of the year? Clams with Cherry Tomatoes and Pearl Couscous Yard of the Week – Barb Elliston Enriching life at Fairview Manor County describes “no-spray” weed options Ferguson Falls Road is closed at Pine Grove Road (County Road 12) Flooding closes Highway 29 at Pakenham