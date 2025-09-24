Classified AdsFor Sale: Tandem kayak For Sale: Tandem kayak September 24, 2025 14 ft Tandem (2 person) Pelican Kayak (paddles included) $750 Almonte 613-281-4009 Share Facebook Twitter Pinterest Email Related Chest freezer, best offer September 24, 2025 For sale: Black+ Decker Multicooker September 23, 2025 Help Wanted – Sivarulrasa Gallery September 22, 2025 FOLLOW US FacebookTwitter Latest For Sale: Tandem kayak September 24, 2025 Grief support in Almonte – for kids & caregivers September 24, 2025 “Almonte & District High School: Reflecting on its 150 Years,” October 2 September 24, 2025 Chest freezer, best offer September 24, 2025 The Maywoods bring a John Prine birthday concert to McDonald’s Corners September 24, 2025 Grilled Steak with Tomato Tartare September 21, 2025 From the Archives Practical Caregiver Training sessions in November 2024 Three Almonte Country Haven residents test positive for COVID-19 Eileen’s Potatoes Gay Cook’s Beets in orange vinaigrette and feta salad Gardening in Almonte: Summertime! Thanks to Orchard View for SuperWalk support Donations pay for Canadian Café vandalism repair costs, and more One-Pot Italian Sausages with White Beans and Kale