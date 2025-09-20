Diana's QuizDiana's Quiz - September 20, 2025 Diana’s Quiz – September 20, 2025 September 20, 2025 by Diana Filer 1. Where are the World Islands and why are they so-called? 2. Who is the Governor of the Bank of Canada? 3. What are the Galileean Moons? 4. Who are the Tonton Macoute? 5. What is an oxymoron? Share Facebook Twitter Pinterest Email Related Answers to Diana’s Quiz – September 13, 2025 September 12, 2025 Diana’s Quiz – September 13, 2025 September 12, 2025 Answers to Diana’s Quiz – September 6, 2025 September 5, 2025 FOLLOW US FacebookTwitter Latest For Sale: Folding attic ladder September 20, 2025 Seedling Moment September 20, 2025 Diana’s Quiz – September 20, 2025 September 18, 2025 Sofa, free for pickup September 19, 2025 The Night Sky: LED Revolution September 19, 2025 Phil Jenkins at Learning Again in Almonte September 18, 2025 From the Archives Ontario Energy Board Energy East Consultation: Kanata discussion Shrimp, Snow Pea and Cashew Stir-Fry No-Bake Pumpkin Cheesecakes Gardening in Mississippi Mills: Every year is different! Remembrance Day 2011 – Clayton Great Shoreline cleanup cancelled due to severe weather Gay Cook’s Red Cabbage, Cauliflower and Butternut Squash Salad Gay Cook’s Roasted Chicken Fingers with Peanut Butter Dip