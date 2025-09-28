Classified AdsPower tools for sale Power tools for sale September 28, 2025 POWER TOOLS – Mikita belt sander, detail sanders, Porter Cable angle grinder. Excellent condition. We are downsizing! Located in Almonte. Asking $250. Call John at 613-464-3007. Share Facebook Twitter Pinterest Email Related For Sale: Tandem kayak September 24, 2025 Chest freezer, best offer September 24, 2025 For sale: Black+ Decker Multicooker September 23, 2025 FOLLOW US FacebookTwitter Latest Power tools for sale September 28, 2025 Almonte in Concert 2025-2026 September 28, 2025 Offering To the Water – A Change in Location September 28, 2025 Walking with Beth: Conversations with My 100-year-old Friend by Merilyn Simonds September 28, 2025 Diana’s Quiz September 27, 2025 September 26, 2025 Community Compost Composers are looking for your leaves September 26, 2025 From the Archives Of Kale and Shadows Energy education at Pakenham Public School Community leaders in Chaque Dos, Nicaragua, honour Almonte resident Jennette Affleck Two area students to benefit from Mississippi Valley Field Naturalists’ Cliff Bennett Nature Bursaries Rob Prior- hospitality personified Suspicious vehicle approaches 8-year-old girl in town: parents cautioned Update – Missing Mountain Grove man located Shrimp Tagine