Diana's Quiz, August 9 2025

QUESTIONS
Who is Claudia Sheinbaum?
What was the first English-language women's magazine?
What is the largest online social network?
What is our planet's fastest-flying bird?
Where is the Asteroid Belt situated?