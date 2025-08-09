Sunday, August 10, 2025
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Balance and Strength Classes for Seniors, starting September

Starting on September 4th, Pipa Physio will be offering...

Diana’s Quiz, August 9 2025

QUESTIONS Who is Claudia Sheinbaum? What was...

Total open-air burn ban now on

Due to extremely dry conditions and no...
Diana's QuizDiana's Quiz, August 9 2025

Diana’s Quiz, August 9 2025

QUESTIONS

  1. Who is Claudia Sheinbaum?
  2. What was the first English-language women’s magazine?
  3. What is the largest online social network?
  4. What is our planet’s fastest-flying bird?
  5. Where is the Asteroid Belt situated?

 

Related

FOLLOW US

Latest

From the Archives

millstonenews@gmail.com

Millstone News is a not-for-profit corporation and volunteer-run newspaper for the Mississippi Mills area. 

Publisher: Edith Cody-Rice; Proprietors: Edith Cody-Rice, Brent Eades. Head office: 43 Shepherd Street, Almonte

Learn More

Arts & Culture

Living

Science & Nature

Support Us

The Millstone is a volunteer-run  newspaper that does not accept paid advertising. We rely on donations to help cover operating costs. Won't you consider a small donation?




Copyright © The Millstone