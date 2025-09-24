Classified AdsChest freezer, best offer Chest freezer, best offer September 24, 2025 CHEST FREEZER – REDUCED! Large Wood’s freezer for sale. Measures 37” H, 65” wide, 28” deep (16 cubic feet?) Can deliver in local area (we provide truck, you provide muscle) Best offer! Text or call 613-808-2781 Share Facebook Twitter Pinterest Email Related For Sale: Tandem kayak September 24, 2025 For sale: Black+ Decker Multicooker September 23, 2025 Help Wanted – Sivarulrasa Gallery September 22, 2025 FOLLOW US FacebookTwitter Latest For Sale: Tandem kayak September 24, 2025 Grief support in Almonte – for kids & caregivers September 24, 2025 “Almonte & District High School: Reflecting on its 150 Years,” October 2 September 24, 2025 Chest freezer, best offer September 24, 2025 The Maywoods bring a John Prine birthday concert to McDonald’s Corners September 24, 2025 Grilled Steak with Tomato Tartare September 21, 2025 From the Archives Canadian Organic Growers – Ottawa Chapter offers Feast of Fields Rick Mercer visits Almonte District High School April 2 at 8 pm on CBC TV Smile Cookie Campaign raises $2,837 for AGH/FVM equipment Gay Cook’s Zucchini/Carrot Muffins Virtual Run/Walk for AGH, September 12 Rice Noodles with Spicy Pork and Herbs Take a simple step to curb climate change Millstone contributors to run for public office