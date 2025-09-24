Wednesday, September 24, 2025
Classified AdsChest freezer, best offer

Chest freezer, best offer


CHEST FREEZER – REDUCED!

Large Wood’s freezer for sale. Measures 37” H, 65” wide, 28” deep (16 cubic feet?)

Can deliver in local area (we provide truck, you provide muscle)

Best offer!

Text or call 613-808-2781

millstonenews@gmail.com

Millstone News is a not-for-profit corporation and volunteer-run newspaper for the Mississippi Mills area. 

Publisher: Edith Cody-Rice; Proprietors: Edith Cody-Rice, Brent Eades. Head office: 43 Shepherd Street, Almonte

